Les drôles de demandes de Dani Alves en prison

Une semaine après sa mise en détention, Dani Alves s’adapte à son quotidien dans le centre pénitencier de Brians, à côté de Barcelone. Le Brésilien a d’ailleurs reçu une carte d’une valeur de 100 euros pour acheter tous les produits qu’il souhaite à l’économat de la prison, selon les émissions Ya es mediodía et Fiesta, rapportées par le journal AS. On y découvre également le détail des achats dans l’ancien joueur du FC Barcelone.

Et il faut dire que le joueur de 39 ans a décidé d’économiser pour l’instant. Sur les 100 euros, l’ex-pensionnaire du PSG n’a pour l’instant dépensé que 17,33 euros. On y retrouve notamment des yaourts, des boîtes de thon ou encore un déodorant… Pour rappel, Dani Alves est accusé d’agression sexuelle par une femme de 23 ans.

