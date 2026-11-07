Mort de Jesús de Miguel : le superbe geste de Tenerife à sa fille

Depuis le début de la semaine, le football espagnol pleure le décès de Jesús de Miguel (30 ans), survenu d’un terrible accident lors de la rencontre face à Andorre. De multiples hommages ont été réalisés à travers le monde entier pour rendre hommage au joueur et apporter du soutien auprès de ses proches. Pour aider la famille du défunt joueur espagnol, son club de Tenerife (D2) s’est engagé à soutenir financièrement Carla, sa fille âgée de un an et quatre mois, jusqu’à ses 18 ans, explique The Athletic.

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Le PDG du club de deuxième division espagnole, Antonio Manuel Porro Granados, a confirmé cette décision auprès du média britannique et a également indiqué que Manchester United avait envoyé un message de condoléances au club, après ce tragique événement. Jesús de Miguel a, depuis, été enterré jeudi. Des centaines de personnes, dont Florentino Pérez - président du Real Madrid - et Luis de la Fuente - sélectionneur de l’Espagne -, ont assisté aux funérailles.