Brest : Eric Roy fustige ses joueurs après les cadeaux offerts à l’OM

L’entraîneur brestois Éric Roy n’a pas mâché ses mots au micro de BeIN Sports, après la lourde défaite (3-0) de son équipe face à l’OM. Visiblement agacé, il a pointé du doigt les erreurs individuelles qui ont coûté cher à ses joueurs dont la boulette de Radoslaw Majecki. « On ne peut pas faire des erreurs aussi importantes, techniques et individuelles. Ça te condamne », a-t-il lâché, regrettant notamment le penalty concédé et la bourde de Majecki sur le coup franc d’Angel Gomes. Pour Roy, ces « cadeaux » offerts à l’adversaire annihilent tout espoir de résultat positif.

Le technicien brestois a insisté sur la nécessité de corriger ces fautes s’ils veulent exister dans ce type de rencontres. « Le but, c’est le coup franc : il y a un mur et le ballon qui était dans les mains du gardien. Il s’est passé ce qu’il s’est passé », a-t-il conclu, fataliste. Un constat lucide pour un Brest dépassé par l’intensité marseillaise et puni par ses propres erreurs, dans un match où l’OM n’a finalement eu qu’à profiter des largesses adverses pour s’imposer largement.