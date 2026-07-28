Javier Tebas répond sèchement à Gianni Infantino

Après les critiques qui ont accompagné la Coupe du Monde 2026, Gianni Infantino a décidé de répondre à ses détracteurs dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Le président de la FIFA avait notamment reproché à certains observateurs d’avoir « manqué » le tournoi en raison de leur « haine » et de leurs critiques répétées envers l’organisation. Une sortie qui n’a pas tardé à faire réagir Javier Tebas, le président de LaLiga, habitué à s’opposer aux décisions de l’instance dirigeante du football mondial. Le dirigeant espagnol a vivement contesté les propos d’Infantino, estimant que les critiques ne relevaient pas de la haine, mais d’un devoir de contrôle.

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« Aujourd’hui, Gianni Infantino a publié un message pathétique sur son compte Instagram et sur les comptes de la FIFA », a lancé Tebas, avant d’ajouter : « personne ne conteste que le football soit une affaire d’émotion et d’unité. Mais la transparence, la bonne gouvernance et la responsabilité ne sont jamais de la haine, ce sont des obligations. Les institutions fortes ne discréditent pas ceux qui posent des questions, elles y répondent. » Tebas a également demandé des explications sur le ton employé par le président de la FIFA : « lorsqu’un dirigeant consacre un message entier à discréditer ceux qui exercent un contrôle légitime, il est inévitable de se demander pourquoi précisément maintenant. Y a-t-il une explication à ce ton défensif ? Se passe-t-il quelque chose dont nous n’avons pas connaissance ? » L’intéressé appréciera.