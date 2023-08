OL-MHSC : le petit coup de gueule de Laurent Blanc

Samedi à 17 heures, l’OL reçoit Montpellier au Groupama Stadium. Un match qui se disputera sous une grosse chaleur puisque la température devrait grimper à 36°. Pour Laurent Blanc, cela n’est pas une bonne chose. Il trouve cela dangereux comme il l’a avoué face aux médias ce jeudi à Décines.

«J’ai vu que d’autres sports sont aussi concernés à Lyon. Le match de rugby a été décalé, c’est du bon sens c’est tout. Mais vous le savez, les droits tv c’est important. Donc tout ce qui a été dit, je le comprends mais c’est la santé des joueurs qui devrait être déterminante. On sait que ce n’est pas le cas. C’est un vrai sujet. En discuter, c’est bien. Prendre des décisions, c’est mieux. Il faudrait que les joueurs puissent avoir plus de poids, mais on n’en est pas encore là. Vous avez raison, c’est une période courte et il y a des enjeux économiques. Les gens qui doivent décider savent qu’on dit qu’il fait très chaud. Faire jouer les joueurs sous de hautes températures est dangereux pour eux.» Comme son homologue héraultais Michel Der Zakarian, Laurent Blanc était pour jouer ce match plus tard dans la journée à l’écouter.