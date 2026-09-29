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Ligue 1

Espoirs : Ethan Mbappé sorti sur civière

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Ethan Mbappé @Maxppp

Possible mauvaise nouvelle en vue pour Ethan Mbappé et pour le LOSC. Alors que les espoirs tricolores défient l’Estonie en ce moment même pour un match de qualification au prochain Euro U21, le frère de Kylian a dû quitter la pelouse, sur une civière, remplacé par Jean-Mattéo Bahoya.

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Mbappé était visiblement touché à la cheville après un coup avec un adversaire. Le joueur de 19 ans devrait logiquement passer des examens plus poussés dans les prochaines heures, en espérant pour lui que ce ne soit pas trop grave, surtout que le LOSC va avoir un gros mois d’octobre avec des matchs face à Arsenal, Galatasaray, Monaco ou encore Lens, entre autres.

Pub. le - MAJ le
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