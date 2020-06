Malgré un Anthony Modeste encore buteur, Cologne rattrapé à Augsbourg

En clôture de la 30e journée de Bundesliga, Augsbourg (14e) recevait le promu Cologne (12e). Après avoir manqué d'ouvrir le score sur penalty par Florian Niederlechner (27e), les locaux ont bien cru tout perdre, lorsque Anthony Modeste, entré à la 82e minute, est venu tromper Andreas Luthe d'une sublime volée du gauche, sur une remise de la tête d'Ismail Jakobs (0-1, 85e).

La suite après cette publicité

Un troisième but en quatre matches depuis la reprise pour l'attaquant français de 32 ans (qui n'avait inscrit qu'un seul but cette saison, le 31 août), qui n'aura pas offert (enfin) un succès au FC Cologne. La faute au défenseur Philipp Max, attentif au second poteau et buteur du pied gauche sur un centre de Raphael Framberger (1-1, 88e). À quatre journées de la fin, Cologne compte sept points d'avance sur le barragiste, Dusseldorf, Augsbourg seulement quatre.

Le classement de Bundesliga après la 30e journée.