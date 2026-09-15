Lens se sépare déjà de Dino Toppmöller !

La saison dernière, le Racing Club de Lens a réalisé une excellente année sous les ordres de Pierre Sage. Un technicien qui a su tirer le meilleur de son équipe, deuxième de Ligue 1 et qualifiée pour la Ligue des Champions. L’ancien coach de l’OL a aussi gagné la Coupe de France avec les Nordistes. Mais après seulement une saison, il a décidé de filer à l’anglaise pour prendre les commandes de Crystal Palace. Pour le remplacer, les Lensois ont décidé de confier les clés de l’équipe à Dino Toppmöller (45 ans) le 16 juin dernier.

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«Le Racing Club de Lens a le plaisir d’annoncer la nomination de Dino Toppmöller au poste d’entraîneur de l’équipe première. Réputé outre-Rhin pour son intelligence tactique et ses qualités humaines, le fin tacticien allemand arrive au Racing avec son expérience des compétitions européennes. Francophile, cet adepte du 3-4-3 s’engage dans l’Artois jusqu’en 2028», pouvait-on lire sur le communiqué des Sang et Or. Un choix qui a pu surprendre car le technicien allemand avait surtout entraîné au pays ou au Luxembourg. Mais le RCL l’a choisi pour mener les troupes.

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Trois mois et puis s’en va

Finalement, il ne sera pas resté longtemps en poste. Plus tôt dans la journée, plusieurs médias, dont Foot Mercato, ont révélé que Lens a décidé de s’en séparer. Vainqueur du Trophée des Champions face au Paris Saint-Germain, il avait enchaîné ensuite avec une victoire 5 à 2 contre Auxerre lors de la 1ère journée de L1. Puis, son équipe a perdu contre Strasbourg et Lorient avant de l’emporter face au Slavia Prague en Ligue des Champions. Dimanche, Lens a concédé le nul (2-2) face au promu manceau. Un résultat qui a visiblement coûté sa place à Toppmöller, qui s’en va donc après seulement 3 mois et 6 matches sur le banc artésien.

Lens vient d’annoncer la nouvelle par le biais d’un communiqué de presse. « Dans un esprit de respect mutuel, le Racing Club de Lens et Dino Toppmöller annoncent, d’un commun accord, la fin de leur collaboration. Au terme de nombreux échanges consacrés à la vie du groupe, au fonctionnement et l’organisation du staff, le Racing a fait part à son entraîneur de sa volonté de remodeler celui-ci. Ces évolutions structurantes n’ayant pu être partagées par Dino Toppmöller, le Club, en responsabilité, a pris la décision de mettre un terme à sa mission, ainsi qu’à celle de ses deux adjoints. Le Racing Club de Lens tient à saluer la sincère humanité et l’élégance dont Dino Toppmöller a constamment fait preuve. Le Club précise également que le tacticien a accepté de renoncer à une partie substantielle de ses indemnités contractuelles. ». Le RCL va devoir vite passer à autre chose.

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Plusieurs raisons accouchent de cette décision soudaine. Il y a le licenciement ces derniers jours de l’adjoint de Toppmöller, Nelson Morgado, dont l’association dure depuis 2017. Ce dernier prenait beaucoup de place et s’était mis à dos une partie du staff technique français. Outre ce conflit, les tensions devenaient déjà vives avec les cadres du vestiaire. Nous vous en informions plus tôt dans la journée, des désaccords ont surgi cet été sur l’approche tactique du coach allemand, en plus de certains choix de joueurs. Les résultats trop irréguliers n’ont pas arrangé les choses. Les Nordistes se déplacent vendredi soir à Monaco, et c’est Yannick Cahuzac qui sera sur le banc.