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Ligue 1

OM : la pique d’Habib Beye sur le choc Bayern-Real

Par Josué Cassé
1 min.

Désormais sur le banc de l’Olympique de Marseille, Habib Beye n’a pas totalement oublié son costume de consultant. Ce vendredi, lors d’une visioconférence organisée depuis Marbella avant le déplacement à Lorient, le coach marseillais est revenu sur ses principes de jeu et ce qu’il souhaitait imprimer dans le sud de la France. L’occasion de donner son avis sur le choc de ce milieu de semaine entre le Bayern Munich et le Real Madrid…

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«Important d’avoir une équipe protagoniste avec une volonté d’aller chercher haut les adversaires. A l’image du 3e but contre Metz. Une équipe qui avance, parfois se déstructure. J’ai regardé la Ligue des Champions entre le Bayern et le Real, on a vu un football déstructuré, avec des erreurs et pourtant on parle des deux meilleures équipes», a ainsi déclaré Beye.

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