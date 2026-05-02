Où en est Manuel Ugarte, l’ancien Parisien aux débuts tonitruants ?

S’il n’est resté qu’une seule saison à Paris, Manuel Ugarte avait pourtant marqué les esprits des supporters du PSG avec des débuts tonitruants en 2023, au point d’être rapidement identifié comme un profil capable d’incarner l’équilibre et l’intensité du milieu parisien, dans la lignée d’un Thiago Motta. En perte de confiance ensuite sous la houlette de Luis Enrique, l’Uruguayen n’entrait plus dans les plans du PSG et avait ainsi rejoint Manchester United pour environ 50 millions d’euros. Le natif de Montevideo a d’abord suivi une trajectoire relativement cohérente avec les attentes du staff des Red Devils, notamment sous Rúben Amorim, qui le connaissait déjà du Sporting. La saison 2024-2025 avait d’ailleurs laissé entrevoir une réelle intégration dans la rotation, avec un rôle de milieu récupérateur jugé précieux dans l’équilibre de l’équipe. À cette période, Ugarte semblait avoir pris une place durable dans le projet mancunien, lui qui avait été titularisé à 36 reprises. Mais cette dynamique s’est progressivement inversée, jusqu’à s’éroder nettement au fil du temps.

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Cette saison, son influence a considérablement décliné, au point de devenir un joueur de rotation, parfois même relégué au rang de simple remplaçant sans garantie d’entrée en jeu. Dans un effectif qui a pourtant retrouvé de la stabilité et des résultats ces derniers temps, Ugarte n’a pas réussi à s’installer durablement. Avec seulement 24 matchs disputés toutes compétitions confondues, dont 10 petites titularisations, le milieu uruguayen n’a pas réussi à s’imposer comme une option incontournable. Le facteur qui a tout changé pour lui ? L’arrivée de Michael Carrick sur le banc de Manchester United, même ça virait déjà au cauchemar pour lui sur la fin de l’ère Amorim. En effet, cette arrivée a accentué son recul, avec un repositionnement des hiérarchies internes et surtout l’émergence de Kobbie Mainoo, redevenu une pièce centrale du milieu de terrain. Dans ce contexte, Ugarte a été relégué à un rôle secondaire, parfois même en dehors des plans sur les rencontres majeures.

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Un départ de Manchester United quasi inévitable

Et paradoxalement, alors que Manchester United affiche aujourd’hui une dynamique globalement plus stable sous la direction de Michael Carrick, le rôle de Manuel Ugarte n’a jamais été un levier central de cette progression. Le départ annoncé de Casemiro, qui semblait pourtant lui offrir une perspective plus claire pour la saison prochaine, ne change pas fondamentalement la donne : en interne, sa situation demeure fragile, d’autant que la direction sportive, pilotée par Sir Jim Ratcliffe, prépare selon The Athletic une refonte importante de l’entrejeu avec plusieurs recrutements ciblés.

En effet, le copropriétaire de Manchester United aurait assisté récemment à une rencontre à Old Trafford sans être convaincu par la prestation du milieu uruguayen. Dans ce contexte, une vente cet été n’est pas à exclure, bien au contraire : Ratcliffe souhaiterait même activement un départ. Plusieurs clubs de Premier League suivent le dossier de près, dont Newcastle, qui verrait en lui un profil défensif capable de structurer son milieu, notamment en cas d’incertitude autour de l’avenir de Sandro Tonali. Manchester United serait d’ailleurs ouvert à des offres comprises entre 35 et 40 millions de livres (soit environ 40 à 47 millions d’euros), confirmant que son avenir à Old Trafford est désormais largement remis en question…

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Un sprint final et le Mondial 2026 pour rebattre les cartes ?

Toutefois, le sprint final de Manchester United pourrait encore servir de rampe de lancement pour Manuel Ugarte. Dans une course à la Ligue des Champions extrêmement serrée, les Red Devils occupent actuellement la 3e place avec 61 points, juste devant Liverpool (58 points), et le choc de ce dimanche entre les deux rivaux s’annonce décisif. Pour Ugarte, une entrée en jeu dans un tel rendez-vous pourrait peser lourd dans la perception de son rôle, surtout s’il parvient à répondre à l’intensité et aux attentes d’un public particulièrement exigeant dans ce type de confrontation. En clair, ce "North-West Derby" sera décisif pour lui, s’il joue…

Chaque minute du sprint final peut compter pour tenter de relancer une dynamique individuelle, même à la marge. Mais au-delà de la fin de saison de MU, c’est plutôt la Coupe du Monde 2026 qui pourrait représenter un tournant majeur dans son parcours. Cadre de la sélection uruguayenne, souvent associé à Federico Valverde dans l’entrejeu, Ugarte aborde ce rendez-vous avec un statut bien plus stable qu’en club. Une performance marquante au Mondial pourrait soit relancer totalement sa cote sur le marché, soit pousser Manchester United à réévaluer son avenir dans un projet en constante évolution. À l’inverse, une saison sans déclic confirmerait une dynamique déjà fragile depuis son passage du Paris Saint-Germain, où ses débuts prometteurs en 2023 semblent aujourd’hui appartenir à un autre temps.