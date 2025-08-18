Menu Rechercher
Nottingham Forest : les premiers mots d’Arnaud Kalimuendo

Par Samuel Zemour
Arnaud Kalimuendo @Maxppp

C’est officiel. Nottingham Forest vient d’annoncer la signature d’Arnaud Kalimuendo, qui rejoint la Premier League contre un montant d’environ 30 millions d’euros. L’attaquant du Stade Rennais, qui a signé pour cinq saisons, va devoir confirmer sa dernière belle saison en Ligue 1, avant de découvrir un nouveau Championnat. Sur le site du club anglais, il s’est exprimé pour la première fois sous ses nouvelles couleurs.

«Quand j’ai appris l’intérêt de Forest, j’ai été très honoré. C’est un moment de fierté pour moi de rejoindre une équipe qui a réalisé une excellente saison l’année dernière et un club avec une grande histoire. Je suis prêt à relever le défi et j’arrive ici avec une bonne expérience. J’ai réalisé une bonne saison l’année dernière avec des buts et des passes décisives, mais je veux aller plus loin et atteindre un nouveau niveau ici. J’ai hâte de jouer en Premier League et au City Ground. Je suis impatient de voir les supporters et j’ai hâte de commencer», a-t-il expliqué sur les réseaux sociaux.

