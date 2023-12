Le Barça propose un échange osé pour João Félix, la soirée contrastée du recordman Antoine Griezmann

L’improbable échange proposé par le FC Barcelone pour récupérer Joao Félix

Au FC Barcelone, en attendant l’éclosion des jeunes pépites et l’arrivée de Vitor Roque, le présent se nomme pour le moment Joao Felix. Comme l’explique Sport, le Barça étudie les différentes options pour le signer définitivement. Malgré son irrégularité, le club blaugrana est convaincu que l’attaquant portugais finira par devenir un titulaire en puissance. Le club, par l’intermédiaire de l’agent du joueur portugais Jorge Mendes, discute d’un prêt d’un an avec option d’achat. Le Barça s’est également montré ouvert à un échange pur et simple contre un joueur offensif. Pour l’instant, l’Atlético n’a pas donné sa réponse. Diego Simeone aime beaucoup Ferran Torres, mais il n’y a aucun progrès dans ce sens même si sur le plan financier une opération de ce type arrangerait les deux parties.

Le record de Griezmann va encore devoir attendre

En match en retard de la 4e journée de Liga face à Séville, les Colchoneros se sont imposés 1-0 pour ravir la place de 3ème au Barça grâce à une meilleure différence de buts. Un match aux deux visages pour les hommes de Diego Simeone qui ont tenu bon, comme l’écrit Marca. Complètement dominateur, l’Atléti est ensuite passé en mode défensif lors de l’expulsion de Soyuncu. Et c’est d’ailleurs Antoine Griezmann qui a en a fait les frais. Le Français est sorti dégoûté et pour cause, il avait l’occasion de devenir le seul meilleur buteur de l’histoire des Colchoneros. Pour l’Equipe, ce n’est qu’un simple report, même si Grizou se serait bien offert ce cadeau sous le sapin. Son hommage à Luis Aragones ne lui aura pas porté chance. Rien de dramatique pour le Français qui aura contribué à la folle année 2023 de l’Atlético de Madrid. Comme le rapporte Marca dans ses pages intérieures, avec 88 points au compteur, l’Atléti est l’équipe la plus performante sur l’année en Liga à égalité avec Barcelone, mais avec une meilleure différence de buts. Grizou n’y est pas étranger…

Al Ittihad va mal et Karim Benzema se retrouve dans l’œil du cyclone comme le rapporte le quotidien local Arriyadiyah. Limogé pour mauvais résultats, Nuno Espirito Santo a été remplacé par Marcelo Gallardo sur le banc. Le coach argentin ne fait pas de miracle pour le moment et la nouvelle défaite face à Al-Raed (1-3), avant-dernier de la Saudi Pro League avant la rencontre, ne va pas calmer la situation. Les reproches faits à Benzema sont au niveau de son attitude jugée peu appréciable avec très peu d’engagements. À la télévision, dans la célèbre émission "Action avec Walid", le présentateur phare Walid Al-Farraj a violemment chargé Karim Benzema après cette défaite. « L’écart entre Benzema et le public se creuse de jour en jour. Il n’a pas joué et n’a jamais réussi à faire une seule différence. Et surtout, il ne fait aucun effort, comme s’il disait au public : "je m’amuse juste avec vous." (…) Quand Ronaldo est arrivé en janvier, il a montré des signes qu’il voulait jouer, mais Benzema ne propose rien. C’est comme si l’équipe ne l’aimait pas. Il est mal à l’aise. Je ne connais pas la raison. » Même son de cloche du côté de Goal Arabia qui n’épargne pas le Français. « Benzema n’a rien fourni de remarquable tout au long du match, puisqu’il est apparu comme invité d’honneur, et n’a pas aidé ses coéquipiers à marquer des buts. » Bref, KB9 va vite devoir se ressaisir. Avec une seule victoire lors de ses quatre derniers matches, Al Ittihad est désormais à neuf points de la qualification en Ligue des champions asiatique.