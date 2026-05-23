La grosse sortie du président du RC Lens sur l’avenir de Pierre Sage

Les Lensois ne sont pas prêts de redescendre de leur nuage. Après une 2e place plus que méritée en championnat, le RC Lens a conclu son exercice 2025/2026 exceptionnel par un sacre en Coupe de France face à Nice (3-1), le premier de son histoire, vendredi soir. Une réussite sportive qui place désormais le club dans une nouvelle dimension, avec une qualification pour la Ligue des Champions et des attentes renforcées pour la suite.

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Interrogé sur son avenir, Pierre Sage n’a pas fermé la porte à un avenir à Lens, tout en laissant planer une certaine incertitude liée à des sollicitations extérieures. « Si je reste à Lens la saison prochaine ? Il n’y a pas de raison que ça évolue, mais je vous avoue qu’il y a beaucoup de contacts. Après, je suis sous contrat, mais je vais essayer de l’honorer. Je suis très content dans ce club. Ce n’est peut-être pas le moment de parler de ça », avait confié celui qui a été élu meilleur coach de Ligue 1 aux Trophées UNFP.

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Oughourlian confiant quant à l’avenir de Sage

Dans un contexte où son profil attire de plus en plus d’attention, Pierre Sage reste néanmoins au cœur de nombreuses discussions. Au lendemain de la victoire en Coupe de France, son président Jospeh Oughourlian a été interrogé en marge des festivités. Le président artésien s’est montré confiant quant à la poursuite de l’aventure. « Je pense que Pierre va continuer avec le club. Maintenant, Pierre comme n’importe quel joueur du RC Lens sont des gens qui sont aujourd’hui très convoités. Nous, on ne fera pas de folie et on ne se mettra pas à payer des salaires qui ne correspondent pas à ce qu’on s’est fixé au niveau du club », a-t-il affirmé au micro de RMC Sport.

Alors que les performances du technicien de 47 ans attirent naturellement les convoitises, la direction lensoise souhaite donc préserver la stabilité de son projet en pleine ascension. Reste désormais à savoir si Pierre Sage poursuivra cette dynamique sur le banc artésien ou si les intérêts extérieurs finiront par chambouler les plans de Joseph Ourghoulian et du RC Lens.