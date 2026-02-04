"Nous ne vendrons jamais ces bonnets", la belle initiative solidaire de la LFP

La Ligue de Football Professionnel (LFP) a imaginé une initiative solidaire et symbolique en lançant des bonnets 100 % gratuits, destinés aux supporters atteints d’un cancer. Conçus spécialement pour les personnes suivant des traitements, ces bonnets, aux couleurs des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, ne seront jamais commercialisés. À travers ce geste, la LFP souhaite apporter du réconfort et rappeler à chacun qu’il reste avant tout un supporter, malgré la maladie.

Au-delà de l’objet, cette action porte un message fort de solidarité et d’humanité. En s’éloignant volontairement de toute logique marchande, la LFP et les clubs affirment que le football peut être un véritable vecteur de soutien et de lien social. Une belle manière de montrer que le rôle du sport dépasse largement le cadre du terrain et des résultats.