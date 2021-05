Real Madrid : Karim Benzema parle d’un retour à l’OL

C’est une rumeur qui avait pris de plus en plus d’ampleur ses derniers mois et surtout du côté des supporters lyonnais, il faut l’avouer. Et si Karim Benzema (33 ans) venait finir sa carrière dans son club formateur, là où tout a commencé, à Lyon ? L’attaquant du Real Madrid n’a jamais caché son attachement à son ancien club.

Dans un entretien accordé à l’Équipe, Karim Benzema a été interrogé sur un possible retour à Lyon. Si la porte n’est pas totalement fermée, pour le moment, le club rhodanien ne semble pas être en adéquation avec les objectifs du Français. « Un retour à Lyon ? Vu là où je joue aujourd'hui, et là où je place mes objectifs... À Lyon, j'aimerais que ce que j'ai déjà fait là-bas reste éternellement. Pour l'instant, revenir, non. Pas pour le moment. Je joue au Real Madrid, voilà, c'est différent. » Une réponse qui devrait refroidir les supporters lyonnais.