Cinq anciens footballeurs professionnels attaquent Panini

D'après les informations du Parisien, cinq anciens footballeurs professionnels français ont assigné Panini France devant le tribunal judiciaire de Paris. Ils réclament de 50 000 à 500 000 euros de dommages et intérêts liés au préjudice moral de l’exploitation de leur image dans les albums. En cause, la charte du football professionnel, qui permet à l'UNFP d'utiliser l'image collective ou individuelle des footballeurs uniquement pour de supports qui regroupent plusieurs joueurs de plusieurs clubs différents.

Pour leur avocat, Elie Dottelonde, cette charte « ne précise pas, non plus, la contrepartie, le support ou les limites géographiques de cette cession de droit à l’image qui constituent pourtant des clauses indispensables à une telle autorisation. » D'après l'UNFP, appelé en garantie par Panini, cette démarche est « une orchestration de ces différents joueurs, ça y ressemble vivement. Si on parle en termes de droits, on considère que l’UNFP agit dans un cadre légal établi, avec l’accord des partenaires sociaux. »