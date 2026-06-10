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Ligue 1

PSG : une réunion prévue pour l’avenir du Parc des Princes

Par Allan Brevi
1 min.
Parc des Princes @Maxppp

Le dossier de la possible vente du Parc des Princes au Paris Saint-Germain s’apprête à franchir une nouvelle étape. Selon les informations de L’Équipe, un premier comité de pilotage consacré à l’avenir de l’enceinte parisienne se réunira le jeudi 25 juin prochain. Cette rencontre devrait, ainsi, permettre d’avancer sur les discussions engagées depuis plusieurs mois entre les différentes parties concernées.

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En effet, la réunion se tiendra à l’Hôtel de Ville de Paris sous la direction du maire Emmanuel Grégoire et rassemblera l’ensemble des acteurs institutionnels impliqués dans le projet. Des représentants de l’État, de la Région Île-de-France, de la Métropole du Grand Paris, du Département des Hauts-de-Seine ainsi que des municipalités directement concernées, notamment celles du 16e arrondissement et de Boulogne-Billancourt, seront présents. Toujours selon L’Équipe, ce rendez-vous marque une phase importante des négociations autour d’une éventuelle cession du stade au PSG, un dossier stratégique pour l’avenir du club et de son stade historique. Affaire à suivre…

Pub. le - MAJ le
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