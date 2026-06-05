Inter : Cristian Chivu réagit au départ de Denzel Dumfries

L’avenir de Denzel Dumfries à l’Inter Milan semble lointain. Dans un entretien accordé à La Gazzetta dello Sport, Cristian Chivu, le coach de la formation de Serie A, a reconnu que le départ du latéral néerlandais était difficile à empêcher. « Denzel a fait son choix. Il disposait d’une clause et l’Inter ne pouvait rien faire pour l’arrêter », a indiqué l’entraîneur roumain. Pour Chivu, l’objectif est désormais de trouver la bonne alternative. Interrogé sur la possibilité de voir un certain Marco Palestra, ciblé en interne, Chivu est resté prudent.

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« Marco Palestra a un bon profil, mais aujourd’hui ce n’est pas mon joueur, donc je ne peux pas en parler », a déclaré le technicien de 45 ans, champion d’Italie cette saison. Puis, il a poursuivi. « Nous avons déjà beaucoup d’Italiens forts qui savent ce que l’Inter signifie. Ils s’identifient au club : c’est un bel avantage et c’est une voie que nous voulons continuer à suivre. Cependant, il est évident qu’il y a aussi un besoin d’autres joueurs, d’un mélange qui vous permet d’être compétitif à tous les niveaux ».