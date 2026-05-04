Bayern Munich : Thomas Müller met en garde le PSG

Légende du Bayern Munich avec qui il a disputé 756 matches pour 250 buts, Thomas Müller (36 ans) termine calmement sa carrière au Canada du côté de la franchise des Vancouver Whitecaps. L’attaquant allemand qui a apprécié la demi-finale aller de Ligue des Champions remportée 5-4 par le Paris Saint-Germain contre les Bavarois s’attend à un scénario différent au match retour. C’est en tout cas ce qu’il a confié dans des propos relayés par Kicker.

La suite après cette publicité

«En résumé : on voit rarement un tel échange de coups, aussi ouvert et aussi net. Mon pronostic : le match retour sera différent. Les deux équipes auront le résultat en tête dès la 60e minute. C’est à ce moment-là que les ajustements interviendront. L’équipe qui mènera acceptera de défendre un peu plus bas, et l’autre prendra le contrôle. Cette interaction déterminera le match retour […] Si le Bayern joue pendant 90 minutes comme à Paris, le match se terminera avec un ou deux buts d’avance pour notre Bayern», a-t-il déclaré.

La suite après cette publicité

Suivez le choc retour Bayern Munich - Paris SG sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.