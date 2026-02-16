Mercato : le Real Madrid est en panique à cause d’un joueur inconnu

On évoque souvent La Masia du FC Barcelone comme un modèle de formation, mais le Real Madrid n’est pas en reste. Ces dernières années encore, le Real Madrid a sorti bon nombre de pépites qui cartonnent à travers l’Europe, à l’image de Mario Gila (Lazio), Chema Andrés (Stuttgart) Alex Jimenez (Bournemouth) ou le duo de Côme Nico Paz et Jacobo Ramon. Conscients de la qualité des joueurs issus de La Fabrica, les clubs européens n’hésitent pas à venir y faire leurs courses.

La suite après cette publicité

Aves des places en équipe première qui sont très chères en raison d’une forte concurrence et d’un contexte parfois difficile pour le développement des jeunes, ces joueurs n’hésitent plus à tenter leur chance loin du Bernabéu, avec, toujours, la possibilité de revenir en cas de grosse progression. Cela devrait ainsi être le cas pour Nico Paz, avec un Real Madrid qui s’assure toujours de garder des options ou des clauses pour rapatrier les jeunes joueurs vendus.

Du très beau monde dessus

Et comme l’indique AS, le Real Madrid pourrait faire face à un nouveau dilemme. Víctor Valdepeñas, jeune latéral de 19 ans qu’on a pu voir à l’œuvre avec l’équipe première cette saison, avec une titularisation en décembre face à Alavés en Liga, est ainsi très convoité. Le joueur de couloir gauche, aussi capable de jouer dans l’axe de la défense, a ainsi tapé dans l’œil d’Arsenal, de Milan et de plusieurs écuries de Bundesliga, dont le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

Conscient de l’intérêt de ces clubs, en mesure d’offrir des conditions salariales et un challenge sportif intéressants au principal concerné, le Real Madrid l’avait blindé en décembre. Sa clause libératoire est notamment passée à 50 millions d’euros, et ses émoluments ont été revus à la hausse. Joueur particulièrement puissant physiquement, capable de créer du danger devant comme d’être costaud sur le plan défensif, c’est un taulier du Real Madrid B et il joue aussi la Youth League avec les U19. Nul doute que la direction merengue ne le laissera pas filer facilement…