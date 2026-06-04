CdM 2026 : la FIFA interdit les bouteilles d’eau

Dans un mail adressé aux détenteurs de billets pour la prochaine FIFA, révélé par The Athletic, l’instance annonce désormais que « les bouteilles d’eau réutilisables ne sont plus autorisées dans les stades de la Coupe du monde », en contradiction avec un précédent code de conduite qui les autorisait encore récemment. Interrogée, la FIFA justifie ce revirement par une mesure de sécurité, expliquant vouloir « prévenir tout risque et toute blessure pour les joueurs et les spectateurs », sans détailler davantage la nature du danger invoqué.

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Cette décision intervient alors que des inquiétudes montent sur les conditions de chaleur dans les stades, avec des températures annoncées entre 26 et 28 °C selon les sites. L’organisation assure toutefois travailler avec les comités locaux pour limiter l’impact thermique, en mettant en avant des dispositifs d’atténuation comme des zones de brumisation, des ventilateurs, des points d’hydratation ou encore des espaces rafraîchissants autour des enceintes. Une préoccupation d’autant plus sensible que les prix de l’eau observés lors de compétitions récentes dans les stades ont déjà suscité des critiques.