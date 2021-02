Liga : match nul entre Elche et Villarreal

Suite de la 22e journée de Liga ce samedi avec ce match entre Elche (19e, 17 pts) et Villarreal (5e, 35 pts) à l'Estadio Manuel Martínez Valero. Dans le dur en championnat ces derniers temps, les deux équipes se sont quittées sur un match nul 2-2.

Moreno avait donné deux buts d'avance au sous-marin jaune en première période (16e, 25e) mais Carrrillo (49e) et Boye (64e) ont permis à Elche d'arracher un point. Avec ce résultat, les Franjiverdes sont toujours dix-neuvièmes. Villarreal ne bouge pas non plus et reste cinquième.

