Mamadou Diop va signer à l’AJ Auxerre

Auteur d’une saison de très haut vol sous les couleurs du Grenoble Foot 38, Mamadou Diop va enfin découvrir la Ligue 1 en s’engageant avec l’AJ Auxerre. C’est un superbe coup réalisé par la direction icaunaise, qui a su se montrer la plus convaincante pour rafler la mise et s’attacher les services du portier de 26 ans. Le gardien mauritanien s’apprête en effet à parapher un contrat de quatre ans avec l’AJA. Pour arracher la signature de celui qui était ardemment courtisé de longue date par plusieurs écuries de l’élite, à l’image du Stade Brestois et de l’OGC Nice, le club auxerrois n’a pas hésité à sortir les grands moyens. L’opération va se conclure pour un montant estimé entre 1,5 et 2,5 millions d’euros. Une somme loin d’être anodine, puisqu’il s’agit tout simplement d’un montant record pour un transfert franco-français concernant un gardien évoluant en Ligue 2.

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Cet investissement conséquent vient logiquement récompenser la dimension exceptionnelle prise par l’international mauritanien en Isère. Arrivé au GF38 en 2022, le natif de Guediawaye a véritablement explosé lorsqu’il a été propulsé numéro un dans les cages pour succéder à Brice Maubleu. Du haut de ses 2m04, il s’est rapidement imposé comme une muraille infranchissable dans l’antichambre du football français. Ses statistiques affolantes parlent d’ailleurs pour lui : avec 123 arrêts réalisés sur sa première saison pleine en tant que titulaire (soit le plus gros total du championnat avec une moyenne de 4,1 parades par match), il a récidivé cette année avec une bonne saison et 9 clean sheets au compteur, en 31 matches. Alors qu’il avait été récompensé de cette révélation express par une prolongation jusqu’en 2028, Mamadou Diop franchit donc le cap tant espéré et se prépare désormais à imposer son impressionnante envergure sur les pelouses de l’élite.