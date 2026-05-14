Ayyoub Bouaddi a officiellement choisi le Maroc !

Longtemps considéré comme l’un des grands espoirs du football français, Ayyoub Bouaddi a finalement tranché pour le Maroc. Courtisé depuis plusieurs mois par les deux fédérations, le milieu du LOSC a décidé de représenter les Lions de l’Atlas. Un choix fort qui confirme la stratégie menée par la Fédération royale marocaine auprès des binationaux. Du côté français, cette décision laisse forcément quelques regrets tant le joueur était perçu comme un élément d’avenir après une éclosion bluffant au LOSC.

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Depuis plusieurs saisons, le Maroc multiplie les coups d’envergure sur le marché des talents. Après avoir convaincu plusieurs profils ces dernières années comme Brahim Diaz ou encore plus récemment Ibrahim Rabaj chez les U17, la sélection dirigée désormais par Mohamed Ouahbi continue de bâtir un projet ambitieux autour d’une génération prometteuse. Avec sa précocité, sa qualité technique et sa maturité, Bouaddi cochait toutes les cases du joueur capable d’incarner l’avenir du milieu marocain sur le long terme avec un avenir radieux au haut niveau.

Le Maroc réalise un très gros coup !

En interne, la Fédération française gardait encore l’espoir de le voir poursuivre son parcours chez les Bleuets avant d’intégrer, à terme, l’équipe de France A. Si Didier Deschamps avait bien sûr un oeil sur lui, l’idée d’un avenir prochain sous Zinédine Zidane après le Mondial avait clairement été évoqué. Mais ces dernières semaines, les signaux envoyés par le clan du joueur penchaient de plus en plus vers le Maroc comme nous vous le révélions il y a déjà plusieurs mois. Le discours du projet sportif et l’attachement familial ont pesé dans la balance au moment de faire un choix définitif.

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A quelques semaines de la liste du Maroc à la Coupe du Monde, cette décision représente aussi un signal fort envoyé par le Maroc. Demi-finalistes historiques au Mondial 2022, les Lions de l’Atlas veulent désormais confirmer leur nouveau statut sur la scène internationale. En attirant un talent aussi suivi qu’Ayyoub Bouaddi, la sélection marocaine continue d’envoyer un message clair et peut donc savourer d’obtenir dans ses rangs un renfort du niveau de Bouaddi (18 ans). L’officialisation est imminente.