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Ivan Rakitic rend un immense hommage à Antoine Griezmann

Par Allan Brevi
1 min.
Ivan Rakitić @Maxppp

Alors qu’Antoine Griezmann s’apprête à tourner une immense page de sa carrière, et va rejoindre la MLS, les hommages continuent d’affluer pour le Champion du Monde français. Dans un entretien accordé au média espagnol AS, Ivan Rakitić, qui a affronté Griezmann à 29 reprises au cours de sa carrière et partagé une saison avec lui au FC Barcelone, n’a pas caché son immense admiration pour l’attaquant de l’Atlético de Madrid. Le Croate a notamment insisté sur l’intelligence de jeu exceptionnelle du Français : « avec Antoine, c’était toujours très difficile car c’est un joueur qui gère parfaitement son timing, il sait se positionner sur le terrain et il est très difficile à marquer. C’est un joueur très intelligent, face auquel il fallait toujours faire très attention car en un seul pas, on peut gagner du temps et de l’espace puis tout perdre. »

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L’ancien milieu du Barça et de Séville est même allé encore plus loin au moment d’évoquer l’héritage laissé par Griezmann en Liga. « Pour moi, il laisse un héritage incomparable. Au niveau d’une véritable légende, absolument. Sans aucun doute. Je pense qu’il y a très peu de footballeurs qui peuvent lui être comparés », a confié Rakitić avant d’ajouter : « c’était un véritable régal pour les yeux, un pur bonheur, car il possédait une qualité unique et hors du commun. » Le Croate a également regretté que l’aventure barcelonaise du Français n’ait jamais réellement fonctionné : « c’était vraiment dommage que ni lui ni les supporters du Barça n’aient pu profiter du grand Antoine. » Le nouveau joueur d’Orlando appréciera.

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