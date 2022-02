OL : Henrique et les départs de Juninho et Bruno Guimarães

Présent en conférence de presse ce jeudi midi, Henrique (27 ans), latéral gauche brésilien de l'Olympique Lyonnais, est revenu sur les départs de ses compatriotes Juninho, principal artisan de sa venue l'été dernier en provenance de Vasco, et Bruno Guimarães. «On sait que Juninho était très important pour le club, la ville. C’est lui qui a cru en moi», a-t-il lancé avant de poursuivre.

«Moi aussi, je crois en moi. Je suis venu ici pour travailler dur, me battre fort pour ce grand club avec de grands supporters. Je n’ai jamais douté de mon travail, je suis là pour travailler dur pour aider mon équipe», a évoqué l'Auriverde, également orphelin de Bruno Guimarães (24 ans), parti à Newcastle en fin de mercato. «On sait que ce sont des gens qui étaient proches de nous. Ils manquent à tout le groupe. Mais on doit continuer. C'est difficile de les voir partir, mais la vie et le travail continuent».