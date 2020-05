Benjamin Mendy et le rôle de Marcelo Bielsa dans son arrivée à Manchester City

Arrivé à l'Olympique de Marseille en 2013, Benjamin Mendy explose sous les ordres de Marcelo Bielsa l'année suivante avec qui il noue une excellente relation. S'il ne confirme pas avec les Phocéens et part à Monaco en 2016, c'est pour mieux éclabousser son talent. Champion de France avec l'ASM et demi-finaliste de la Ligue des Champions, il impressionne et convainc Pep Guardiola ainsi que Manchester City de miser sur lui. Avant de faire son choix, il a discuté avec Marcelo Bielsa comme il l'explique à Sky Sports.

«Avant d'aller à City, j'ai parlé à Bielsa et je lui ai demandé : 'qu'en pensez-vous ?' Mais avant même de poser ma question, il m'a directement dit: 'va avec Pep.' Quand j'ai parlé avec Pep, j'ai compris pourquoi Bielsa m'avait dit ça», a-t-il raconté. Le champion du monde 2018 a aussi affirmé que d'avoir travaillé avec Marcelo Bielsa l'avait aidé en vue de sa collaboration avec Pep Guardiola : «le management de Bielsa m'a préparé pour Guardiola. Je pense qu'ils sont similaires. Ils jouent à peu près le même football, ils aiment avoir le ballon et exercer un pressing haut à la perte de balle.»