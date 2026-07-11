PSG : Nasser al-Khelaïfi pourrait quitter les instances du football français

L’adoption prochaine de la nouvelle loi sur le sport professionnel pourrait avoir de lourdes conséquences pour Nasser al-Khelaïfi. Selon L’Équipe, l’article 8 du texte, consacré à la limitation des conflits d’intérêts dans la gouvernance du sport, vise directement le président du PSG, qui cumule actuellement ses fonctions à la tête du club parisien avec celles de président de beIN Media Group, propriétaire des chaînes beIN Sports. Une situation jugée problématique alors que le groupe audiovisuel participe aux discussions liées aux droits TV du football français.

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Le texte prévoit notamment une incompatibilité entre certaines fonctions dirigeantes dans les clubs professionnels et des responsabilités au sein d’entreprises audiovisuelles. En l’état actuel, Nasser al-Khelaïfi pourrait donc être contraint de quitter les organes décisionnaires du football français, particulièrement son siège au conseil d’administration de la LFP, sauf à modifier son organisation autour de beIN Media Group. Dans son entourage, on rappelle toutefois que le dirigeant qatari prend déjà du recul lors des votes concernant les sujets sensibles, tandis que certains observateurs estiment qu’il pourrait conserver son influence en abandonnant simplement son titre officiel au sein du groupe audiovisuel. Affaire à suivre…