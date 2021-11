OM : Jorge Sampaoli encense Dimitri Payet

Depuis le début de saison, s'il y a bien un joueur à sortir du lot du côté de l'Olympique de Marseille, c'est bien le milieu offensif français Dimitri Payet. Avec 7 buts inscrits et 4 passes décisives toutes compétitions confondues (Ligue 1 et Ligue Europa), il est l'un des acteurs principaux du bon début de saison de l'OM, plus en championnat qu'en compétition européenne. Un retour en forme qui plaît beaucoup à son entraîneur Jorge Sampaoli.

«Dans ma carrière d’entraîneur, c’est l’un des meilleurs joueurs avec lequel j’ai pu travailler. Jamais je ne mettrai sur la touche un joueur de son niveau. Pour moi, c’est le joueur clé de cette équipe», a déclaré le technicien argentin en conférence de presse avant d'affronter le FC Metz ce dimanche après-midi dans le cadre de la 13e journée de championnat.