Karim Benzema se considère dans le top 3 des meilleurs attaquants de l’histoire

Associé à un possible retour à l’Olympique Lyonnais cet été, Karim Benzema n’a finalement pas pu retrouver son club formateur, notamment en raison de son ancienne situation contractuelle avec Al-Hilal, qu’il a depuis quitté libre. Désormais tourné vers la suite de sa carrière, l’ancien Ballon d’Or s’est offert une séquence plutôt amusante avec le média EWC sur les réseaux sociaux. Interrogé pour savoir s’il se considère comme l’un des meilleurs attaquants de l’histoire, Benzema répond par l’affirmative lorsqu’on lui propose un top 50, puis un top 40, 30, 20, 10, 5 et même 3. En revanche, lorsqu’on lui demande s’il est le numéro 1, sa réponse change.

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Karim Benzema named himself among the top three strikers of all time. 😮‍💨✨



He put Ronaldo Nazário (R9) in first place. 🤩👑 pic.twitter.com/qgZ675na5q — Pro_Foot HQ (@ProFoot_HQ) September 8, 2026

Le Français refuse en effet de se placer tout en haut de la hiérarchie, désignant Ronaldo Nazário comme le meilleur numéro 9 de tous les temps. Une réponse qui intervient alors que le débat fait également rage autour du prochain Ballon d’Or, avec notamment Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé parmi les candidats français. Le Parisien estime qu’un joueur du PSG mérite la récompense, tandis que Mbappé peut s’appuyer sur une saison individuelle exceptionnelle, marquée notamment par son statut de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du Monde et de meilleur réalisateur de la Ligue des Champions la saison passée.