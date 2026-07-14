Menu Rechercher
Commenter 4
Süper Lig

Arsenal annonce un accord avec Besiktas pour Leandro Trossard

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Leandro Trossard @Maxppp

Le transfert de Leandro Trossard à Beşiktaş est sur le point d’être finalisé. Arsenal vient d’annoncer qu’un accord a été trouvé avec le club turc concernant le montant du transfert. Le Belge doit désormais filer en Turquie afin d’y passer sa visite médicale.

La suite après cette publicité

« Nous pouvons confirmer que nous sommes parvenus à un accord avec Beşiktaş concernant le transfert définitif de Leandro Trossard. Le montant du transfert ayant été convenu, Leo, âgé de 31 ans, a reçu l’autorisation de se rendre à Istanbul pour passer sa visite médicale et régler les formalités liées à son transfert vers ce club de la Super Lig turque. Nous vous tiendrons informés dès que le transfert aura été finalisé », indiquent les Gunners.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Süper Lig
Arsenal
Besiktas
Leandro Trossard

En savoir plus sur

Süper Lig Süper Lig
Arsenal Logo Arsenal FC
Besiktas Logo Besiktas
Leandro Trossard Leandro Trossard
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier