Arsenal annonce un accord avec Besiktas pour Leandro Trossard

Le transfert de Leandro Trossard à Beşiktaş est sur le point d’être finalisé. Arsenal vient d’annoncer qu’un accord a été trouvé avec le club turc concernant le montant du transfert. Le Belge doit désormais filer en Turquie afin d’y passer sa visite médicale.

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« Nous pouvons confirmer que nous sommes parvenus à un accord avec Beşiktaş concernant le transfert définitif de Leandro Trossard. Le montant du transfert ayant été convenu, Leo, âgé de 31 ans, a reçu l’autorisation de se rendre à Istanbul pour passer sa visite médicale et régler les formalités liées à son transfert vers ce club de la Super Lig turque. Nous vous tiendrons informés dès que le transfert aura été finalisé », indiquent les Gunners.