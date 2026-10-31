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Premier League

Aston Villa porte plainte contre Jamie Carragher

Par Maxime Barbaud
1 min.
carragher @Maxppp

C’en est trop pour Aston Villa. Le club anglais, actuellement 9e de Premier League, n’a pas accepté les derniers propose tenus par Jamie Carragher dans le podcast Stick to Football. Alors que le sujet de la discussion évoquait la possibilité de voir Unai Emery remplacer Michael Carrick à la tête de Manchester United, l’ancien défenseur affirmait qu’ «Aston Villa ne sera jamais Manchester United». «Je ne cherche pas à agacer les supporters de Villa, mais il y a une hiérarchie dans le football, qu’on le veuille ou non», poursuivait-il.

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La direction des Villans n’ont pas aimé et s’est sentie offensée. Elle a décidé d’entamer une action en justice contre le consultant de Sky Sports. «Aston Villa engagera une action en justice contre Jamie Carragher pour ses insultes inacceptables à l’égard du Club et de ses supporters. Aston Villa ne permettra à personne d’entraver notre ascension dans le football anglais et européen. Nassef Sawiris, Président.»

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