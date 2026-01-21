Ligue 1
PSG : Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont de retour
1 min.
@Elhadjiloum
Au lendemain de cette défaite contre le Sporting (2-1) en Ligue des Champions, Luis Enrique a reçu une bonne nouvelle. Comme l’indique Le Parisien, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont de retour à Paris et seront présents lors de la séance d’entraînement de l’après-midi, prévue pour 17h.
La suite après cette publicité
Après avoir bénéficié de deux petits jours de repos suite à cette finale de CAN mouvementée, le Marocain et le Sénégalais sont vite de retour aux affaires et c’est une bonne nouvelle pour le coach parisien, qui doit composer avec un groupe très réduit en ce moment. Ils seront donc disponibles pour ce duel de Ligue 1 à Auxerre vendredi soir.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Les dessous de la défaite parisienne face au Sporting Portugal, Vinicius répond au public du Santiago Bernabéu
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer