PSG : Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont de retour

Au lendemain de cette défaite contre le Sporting (2-1) en Ligue des Champions, Luis Enrique a reçu une bonne nouvelle. Comme l’indique Le Parisien, Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye sont de retour à Paris et seront présents lors de la séance d’entraînement de l’après-midi, prévue pour 17h.

La suite après cette publicité

Après avoir bénéficié de deux petits jours de repos suite à cette finale de CAN mouvementée, le Marocain et le Sénégalais sont vite de retour aux affaires et c’est une bonne nouvelle pour le coach parisien, qui doit composer avec un groupe très réduit en ce moment. Ils seront donc disponibles pour ce duel de Ligue 1 à Auxerre vendredi soir.