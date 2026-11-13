PSG, Espagne : Fabian Ruiz choisit entre la Ligue des Champions et la Coupe du Monde

S’il y a un joueur sur cette planète qui vit des fins de saisons particulièrement joyeuses ces dernières années, c’est bien Fabian Ruiz. Le milieu de terrain espagnol a, depuis 2024, remporté un Euro, une Coupe du Monde et deux Ligues des Champions. Dans une interview accordée à OK Diario, l’Andalou a cependant tranché entre le titre qu’il préfère entre la Ligue des Champions et le Mondial.

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« Le Mondial », a-t-il ainsi répondu quand on lui a demandé de choisir entre les deux. Il a tout de même confirmé qu’il souhaite évidemment soulever une troisième fois de suite la coupe aux grandes oreilles : « c’était déjà difficile d’en gagner une, deux aussi. Maintenant, on sait que ça va être très difficile aussi d’aller en chercher une troisième. Mais si on peut la gagner, ça serait incroyable ».