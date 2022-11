AC Milan : Zlatan Ibrahimović ne veut pas raccrocher les crampons

Sa longévité a de quoi impressionner. À 41 ans, Zlatan Ibrahimović a, dans une interview accordé à Globe Soccer, déclaré vouloir « être bientôt de retour sur le terrain. Je me sens bien, j'espère être de retour très bientôt. » Absent des terrains depuis mai dernier en conséquence d'une blessure au genou, le vétéran suédois espère ainsi pouvoir fouler les pelouses de Serie A dès 2023. Des propos qui corroborent ceux qu'il avait tenus en octobre dernier pour CNN.

La suite après cette publicité

« Tant que je me sentirai au niveau, je continuerai à jouer au football. J’ai beaucoup de passion pour ce sport, même si actuellement je traverse une période particulière. J’ai 41 ans et je vais tout faire pour revenir au meilleur de ma forme. J’ai encore envie de jouer et je ne veux avoir aucun regret à la fin de ma carrière », avait ainsi expliqué le Milanais. En février prochain, l'ancien du Barça pourrait également, en cas d'inscription sur la liste de son club, disputer les dernières rencontres de Ligue des Champions de sa carrière (face à Tottenham). Une opportunité à côté de laquelle il semble difficile de le voir passer à côté.