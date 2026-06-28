CdM 2026, Uruguay : Manuel Ugarte victime d’une terrible blessure

Éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l’Uruguay continue d’accumuler les mauvaises nouvelles. En effet, la récente blessure de Manuel Ugarte semble être le nouveau problème que rencontre la sélection sud-américaine. Ce dimanche, la Fédération a d’ailleurs confirmé que le milieu de terrain de Manchester United souffrait d’une rupture des ligaments croisés du genou, après avoir subi un choc violent avec son coéquipier Mathias Olivera face à l’Espagne.

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Les examens passés par l’ancien joueur du PSG ont donc confirmé la gravité de la blessure, et dans les prochaines heures, Ugarte rejoindra l’Europe afin de poursuivre sa prise en charge médicale sous la supervision du staff mancunien. Un processus de rééducation l’attend en Angleterre, où il pourra se reposer avant la reprise du championnat anglais. La durée de son indisponibilité n’est pas encore confirmée, mais la Céleste et son club tremble déjà…