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Arne Slot ferme la porte à la sélection des Pays-Bas

Par Sasha Nahon
1 min.
Arne Slot, futur entraîneur de Liverpool ? @Maxppp

Arne Slot ne sera pas le prochain sélectionneur des Pays-Bas. Interrogé sur cette possibilité après le départ de Ronald Koeman, l’ancien entraîneur de Liverpool a clairement écarté cette option. « Je souhaite rester actif dans le football de clubs en Europe », a-t-il déclaré, mettant ainsi fin aux spéculations qui l’envoyaient à la tête de l’Oranje, rapporte De Telegraaf.

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Considéré comme le favori de Nigel de Jong pour prendre les commandes de la sélection néerlandaise, Slot oblige désormais la fédération à explorer d’autres pistes. Ses déclarations semblent également éloigner un départ vers Al-Ahli, le technicien privilégiant la poursuite de sa carrière sur un banc de club en Europe.

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