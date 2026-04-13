PSG : Luis Enrique fait le point sur Ruiz et Barcola

Après un match aller plus que réussi, le Paris Saint-Germain foulera le terrain d’Anfield pour finir le travail face à Liverpool en 1/4 de finale retour de Ligue des Champions, mardi soir. Pour ce déplacement décisif, Luis Enrique pourra compter sur Bradley Barcola, blessé lors de la victoire face à Chelsea en 1/8 de finale retour et prêt à rejouer. En revanche, le technicien espagnol devra composer son équipe sans Fabián Ruiz, dont le retour se fait toujours attendre.

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De passage en conférence de presse de veille de match, Luis Enrique a donné des nouvelles sur l’état de forme de l’ailier français et du milieu espagnol. « Ruiz ? Il faut voir ce que disent les docteurs. Les journalistes ne savent rien et je ne suis pas docteur non plus. Il faut respecter la santé de chaque personne. La bonne nouvelle, c’est que Fabian s’entraîne. Pour Barcola, il faudra voir l’entraînement d’aujourd’hui. À chaque fois qu’un joueur est de retour, c’est une bonne nouvelle. Il a été trois semaines en récupération. On verra comment il se sent aujourd’hui. Il reste que Fabian et Quentin absents », a-t-il expliqué devant les journalistes.

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