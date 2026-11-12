L’entraîneur d’Andorre ouvre la porte à un retour de Jesus Owono suite à la mort de Jesus de Miguel

Provoquant malencontreusement le décès de l’attaquant de Tenerife Jesus de Miguel le 3 novembre dernier après un choc dans le rond central, le gardien d’Andorre Jesus Owono est dans une situation très compliquée. S’il est exposé à une lourde sanction et envisage même de prendre la retraite, le portier guinéo-équatorien a subi de lourdes attaques sur les réseaux sociaux et vit avec les remords de cet accident. Son coach Carles Manso était présent en conférence de presse et a donné des nouvelles de son joueur. Et le technicien espagnol lui a apporté son soutien tout en lui ouvrant la porte à un potentiel retour.

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«Il est évidemment très affecté par tout ce qui s’est passé. C’est une tragédie, et il n’aurait jamais imaginé que cela se termine ainsi. C’est une situation très délicate, que nous ne souhaitons à personne. Étant la personne la plus concernée, il traverse une période très difficile, et nous devons respecter son deuil et son intimité. Nous savons qu’il est actuellement entouré de sa famille, de ses amis et de sa compagne, et nous imaginons que cela l’aidera progressivement à mieux faire face à la situation. Il est évident qu’il ne traverse pas une période facile, comme il l’a déclaré, ou peut-être même qu’il vit les pires moments de sa vie. La seule chose que nous puissions faire, c’est d’être présents pour lui et de lui apporter tout le soutien possible. Notre rôle est de le soutenir en toutes circonstances et d’être présents à ses côtés. Nous lui laisserons l’espace nécessaire pour qu’il se sente pleinement libre de décider s’il souhaite revenir, et quand, ou s’il ne souhaite pas revenir. Il décidera lorsqu’il le jugera opportun et lorsqu’il se sentira vraiment prêt à prendre une telle décision», a-t-il ainsi déclaré.