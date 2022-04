Raymond Domenech craint le pire pour l'OL contre West Ham

En marge du quart de finale retour de Ligue Europa des hommes de Peter Bosz face à West Ham ce jeudi soir à 21 heures (rencontre à suivre en live commenté sur notre site), Raymond Domenech s'est exprimé dans un entretien accordé à Ouest-France et l'ancien sélectionneur des Bleus semblait plus que pessimiste concernant l'avenir de l'OL sur la scène européenne. «Leur fragilité défensive permanente et ce peu d’impact athlétique m’inquiètent. Pour un match de Coupe d’Europe, l’OL actuellement me paraît fragile», a tout d'abord déclaré Domenech avant de préciser sa pensée.

«Je suis plus que pessimiste sur leurs capacités à se qualifier contre West Ham même si jusqu’ici ils ont été plutôt solides. Vu ce qu’il s’est passé au match aller, je ne suis pas sûr qu’ils arrivent à s’imposer à domicile où ils sont les moins performants. (…) Cette saison, c’est un peu tout qui cloche. Ils ont une défense fragile, des milieux statiques avec le ballon et des attaquants maladroits qui ne pèsent pas sur les défenses adverses». A Karl Toko Ekambi et consorts de prouver désormais que l'ancien coach des Canaris se trompe.