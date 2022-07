Le FC Barcelone réserve un traitement choc à ses indésirables

La suite après cette publicité

PSG-Barça, même combat. Cet été, les deux cadors européens font face à un terrible casse-tête. Ils veulent se débarrasser de plusieurs éléments jugés indésirables. Seul problème, ces éléments ne sont pas décidés à partir. Côté catalan, dégraisser est pourtant vital puisque le club connaît quelques soucis financiers. Les dirigeants blaugranas ont déjà vendu Philippe Coutinho pour 20 millions d’euros à Aston Villa. Alors que Trincão va rejoindre le Sporting CP, Clément Lenglet, lui, a été prêté sans option d'achat à Tottenham la semaine dernière.

Le Barça va durcir le ton

Réfractaire au départ, le Français a accepté de s'en aller, puisqu'il n'entrait pas dans les plans de Xavi. Dans la même situation, d'autres joueurs, eux, sont toujours en Catalogne au grand désespoir de la direction sportive. Celle-ci a décidé d'employer la manière forte à présent, après s'être montrée plutôt conciliante avec certains selon Sport. Ainsi, le média ibérique explique que le Barça estime avoir donné suffisamment de place et de temps aux joueurs transférables, d'autant que Xavi ne veut travailler qu'avec les éléments sur lesquels il comptera cette saison.

Le club a aussi besoin de récupérer des liquidités pour boucler des dossiers importants. Pour toutes ces raisons, les Culés en ont marre et vont agir. Sport précise que certains indésirables vont être exclus de la tournée estivale organisée aux États-Unis. Cela sera un premier avertissement pour les joueurs concernés. Ensuite, les pensionnaires du Camp Nou vont se pencher sur de possibles résiliations de contrat. Ils ne comptent pas donner de l'argent mais sont prêts à négocier des ruptures de contrat et à libérer certains joueurs. Samuel Umtiti pourrait être le premier concerné.

Un gros coup de pression sur les indésirables

Pourtant, le Français a joué le jeu en acceptant de s'en aller. Mais alors que son transfert était en bonne voie, Rennes a finalement fait machine arrière. Le cas du défenseur a divisé en interne. Sa condition physique a inquiété une partie de la direction qui a mis de côté cette piste. Une résiliation à l'amiable est donc envisagée à présent par les Culés, qui veulent trouver un accord économique avantageux. En revanche, le club ne compte pas utiliser cette option pour Neto. Des offres sont attendues pour lui. Mais le dossier qui tend le plus le Barça est celui de Martin Braithwaite.

L'attitude du Danois agace les dirigeants. L'attaquant refuse une à une les propositions qui arrivent et ne fait aucun effort à leurs yeux. Mais le joueur veut respecter son contrat, lui qui a coûté 18 millions d'euros et qui a l'un des salaires les plus bas de l'équipe. Malgré tout, le Barça veut tout faire pour s'en séparer. Le club va donc sévir. «Celui qui n'accepte pas les offres viables va avoir des problèmes à partir de maintenant et le Barça va agir de manière forte, en envoyant un message clair pour l'avenir», écrit Sport. Umtiti, Pjanic ou encore Braithwaite sont prévenus. D'autres comme Memphis ou Frenkie de Jong, qui peuvent rapporter de l'argent, seront eux, a priori, épargnés. Du moins, pour le moment.