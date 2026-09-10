Le FC Barcelone a déjà choisi sa première recrue de 2027

Le FC Barcelone est déjà reçu 5/5. Cette saison, les pensionnaires du Camp Nou sont invaincus dans toutes les compétitions. En championnat, ils ont gagné lors des 4 premières journées, avec la manière puisqu’ils ont marqué 17 buts et n’en ont encaissé que 2. Ils sont déjà en tête de la Liga. En Ligue des Champions, les Catalans ont aussi assuré puisqu’ils ont battu hier soir Feyenoord sur le score de 5 à 1. Tout va donc pour le mieux pour les Culés, qui ont accueilli cet été Rodri, Anthony Gordon, Karim Adeyemi, Gabriel Jesus, João Cancelo, Dominik Livaković et Jesse Bisiwu. Pourtant, ils estiment que le mercato n’a pas totalement été réussi.

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En effet, les Barcelonais ont poussé tout l’été pour recruter Julian Alvarez. L’Argentin a été désigné comme la recrue idéale pour renforcer le secteur offensif après le départ de Robert Lewandowski (Chicago), sans compter celui ensuite de Ferran Torres au PSG. Le FCB pensait avoir ses chances puisque le joueur a clairement fait savoir qu’il voulait quitter l’Atlético de Madrid pour rejoindre le club de ses rêves, à savoir le Barça. Mais les Colchoneros ont refusé catégoriquement de le vendre. Ils ont dit non à plusieurs reprises à plusieurs millions d’euros. Finalement, l’Araignée est restée à Madrid. De leur côté, les Culés ont recruté Gabriel Jesus pour compléter l’attaque de Flick.

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Deco lâche ses vérités sur ce dossier brûlant

Ce jeudi, Deco a fait un point sur ce dossier sur RAC-1. « Il y a des choses dont on ne peut pas parler. On a agi correctement. On a fait une offre de 100 M€ payable en trois ans, et on n’a pas eu de réponse. À partir de là, les médias ont commencé à en parler. Joan (Laporta) a déjà expliqué qu’il s’était entretenu respectueusement avec eux à plusieurs reprises, et ils nous ont dit qu’ils ne voulaient pas vendre le joueur. Quant à l’avenir ? On verra bien. Il y a beaucoup de tension dans la presse, mais c’est tout. On n’a pas demandé au joueur de déclarer pendant la Coupe du monde qu’il voulait quitter l’Atlético. » Il est ensuite revenu sur les accusations de l’Atlético de Madrid mais aussi sur la promesse que Gil Marin aurait fait au joueur, à savoir lui accorder un bon de sortie en cas de bonne saison en 2025-26.

Mais elle n’a pas été tenue selon le joueur. Deco s’est exprimé sur le sujet. « Je ne peux rien dire sur d’éventuels accords de départ. Je ne peux parler que de ma propre expérience. À Porto, Pinto da Costa m’a dit qu’il ne me laisserait pas partir au Barça (en 2003), mais qu’il me laisserait partir au bout d’un an. Je suis resté et j’ai bien joué. J’ai parlé avec Mendes, le président, et il m’a dit d’aller où je voulais. Le Barça payait moins cher que Chelsea. Mais c’était Pinto da Costa, et c’est différent. Nous voulions recruter Julián, et ils ont refusé de le vendre. Ce n’est pas grave, mais ils ne peuvent pas dire que nous avons manqué de respect (…) Je n’ai aucun problème avec Mateu Alemany. Nous avons joué ensemble au Barça. Je ne lui ai pas parlé cet été car il n’a pas répondu à mon courriel. Je ne veux plus parler de Julián, c’est une histoire terminée.» Malgré des relations glaciales avec certains membres des Colchoneros, le Barça préparerait déjà le coup d’après en coulisses.

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Le Barça va revenir à la charge dès le 1er janvier

Il y a quelques jours, la Cadena SER a révélé que le Barça ne compte pas abdiquer. Le club espagnol a gardé de côté l’argent prévu pour son transfert pour revenir à la charge lors d’une prochaine fenêtre des transferts. Une tendance qui semble clairement se confirmer. Ce jeudi, El Chiringuito révèle que c’est même prévu pour cet hiver. Le journaliste Jordi Jota, qui suit les Catalans, a confié : «le Barça a promis à Julian Alvarez que le 1er janvier, ils iront le chercher.» Puis, il en a dit un peu plus sur la position du joueur. «Rien n’a changé pour Julian Alvarez. C’est un professionnel, mais son envie que janvier arrive n’a pas changé.» L’attaquant de 26 ans et le Barça sont donc sur la même longueur d’onde. Tous attendent janvier pour faire de lui la première recrue de 2027 du FCB.

Mais là encore, il faudra batailler puisque l’Atlético semble toujours fermer la porte. Hier soir, l’Argentin a finalement joué face à Liverpool en C1, ce qui n’était pas forcément prévu au départ. Diego Simeone s’est expliqué sur le sujet. «Je me suis levé le matin, j’ai discuté un moment avec lui, je l’ai vu se débrouiller très bien et, par chance, je l’ai choisi pour jouer car il a fait ce que j’attendais de lui (…) Julián a bien joué. Il a maîtrisé le ballon de bout en bout. J’en suis satisfait.» Koke a aussi été invité à s’exprimer sur son coéquipier. Et il semble exaspéré par la situation. «Nous sommes très fatigués, surtout lui. Laissons-le se détendre et profitons-en un peu. Laissons-le faire son travail, jouer au football.» Au moins jusqu’à janvier. Ensuite, il faudra de nouveau gérer ce feuilleton.