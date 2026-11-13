Pio Esposito, cauchemar des Bleus et homme du renouveau de l’Italie

Et si l’Italie avait profité de la venue de l’équipe de France à San Siro pour trouver l’attaquant qu’elle cherche depuis tant d’années ? Auteur de son premier doublé international, Pio Esposito a crevé l’écran jeudi soir, et fait très mal aux Bleus (3-1). Aligné en pointe du 4-3-3 de Roberto Mancini, le joueur de l’Inter a récolté la meilleure note de la soirée (8/10) et reçu des commentaires élogieux de notre rédaction, évoquant « sa puissance physique et son instinct de buteur », « précieux dans le jeu dos au but », et surtout plus prompt que ses adversaires à couper le centre de Nicolo Cambiaghi pour égaliser (26e).

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« Cela me rend très heureux. C’est un maillot très important. C’est le rêve de tout le monde, c’est toujours un honneur de le porter et il faut toujours le mériter. Je suis content de ce que je fais et de ce que nous faisons collectivement », réagissait le héros de la soirée, à nouveau buteur sur penalty en seconde période (76e) pour sceller la victoire de la Squadra Azzurra. Il a même pu "venger" son frère, Sebastiano, qui a lui complètement raté son penalty un quart d’heure plus tôt, avant de sortir dans la foulée. « Je voulais faire oublier l’échec de mon frère. Quand il a raté son penalty, cela a été difficile pour moi aussi et je devais aussi marquer pour lui et pour conclure le match. »

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Le record de Gigi Riva en ligne de mire

L’honneur de la famille est sauf, même si cela a causé une petite crispation chez Roberto Mancini. « Le tireur, c’était Pio ! Mais la prochaine fois, ils ne se tromperont plus. » Le grand avant-centre d’1,91 m commence à imposer ses épaules, pas si larges que cela en dépit de son physique, dans le onze. Il fêtait seulement sa 8e titularisation hier en sélection, lui qui profite de la blessure de Lautaro Martínez pour enchaîner un peu plus qu’à l’accoutumée à l’Inter, où il manque encore un peu d’efficacité (4 buts et 2 passes en 13 matchs toutes compétitions confondues). Avec déjà 9 buts en 14 sélections, il ne connaît visiblement pas ce problème avec l’Italie.

Esposito marche dans les pas de certains de ses grands prédécesseurs comme Christian Vieri. Auteur de 8 buts lors de ses 14 premières sélections, Il Bisonte avait fini à 23 réalisations en 49 matchs. Le cadet de Salvatore (une sélection en 2022) et de Sebastiano peut même aller chercher un record aussi mythique que poussiéreux : les 35 buts de Gigi Riva. « Espérons qu’il marquera encore beaucoup de buts. Gigi Riva est là depuis une éternité (1974, ndlr). Espérons que quelqu’un le dépasse, abonde Mancini. Nous avons besoin des buts de Pio et des autres aussi, mais il est capable de marquer beaucoup de buts. » Et de porter la Nazionale vers un avenir meilleur.