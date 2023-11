Le Bayern Munich prépare une nouvelle folie XXL

Il a 20 ans et un grand talent. Non, ce n’est pas de Jude Bellingham dont nous allons parler aujourd’hui, mais de son ami Jamal Musiala. Ce dernier défend les couleurs du Bayern Munich où il est considéré comme la star d’aujourd’hui et de demain. Mais les pensionnaires de l’Allianz Arena ne sont pas encore certains de pouvoir conserver l’international allemand, auteur de 4 buts et 3 assists en 12 apparitions toutes compétitions confondues en club. En effet, le natif de Stuttgart attire les regards et attise les convoitises depuis toujours.

La suite après cette publicité

Trois clubs veulent Musiala

Mais ces derniers mois, de gros poissons européens veulent le harponner. Il y a tout d’abord le Real Madrid, qui rêve de le réunir avec Bellingham. Mais cela sera possible uniquement si le dossier Kylian Mbappé venait à échouer. Le Français est toujours la priorité de Florentino Pérez, malgré les démentis du club espagnol. En plus des Merengues, Musiala est aussi dans le viseur de Liverpool. En quête d’une nouvelle star, les Reds, qui préparent aussi un éventuel départ de Mohamed Salah, ont coché le nom de l’Allemand né en 2003.

À lire

Bayern Munich - Galatasaray : les compositions officielles

Ce dernier est intéressé par ce challenge comme celui offert par Madrid. Enfin, Bild explique qu’un troisième club est prêt à se lancer dans la bataille. Il s’agit de Manchester City. Pep Guardiola et ses dirigeants sont tombés amoureux du Bavarois. Ils voient en lui l’homme capable de succéder à un certain Kevin De Bruyne. Rien que ça ! Mais les Munichois ne comptent pas se laisser faire et veulent blinder le joueur dont le contrat s’achèvera en juin 2026 et dont la valeur est estimée aujourd’hui à environ 150 millions d’euros. Ils vont tout faire pour y arriver, assure d’ailleurs Bild.

La suite après cette publicité

Le Bayern Munich veut le garder

Pour cela, les dirigeants allemands veulent lui proposer une belle revalorisation de salariale. Actuellement, Musiala touche 8 millions d’euros par an. Ils estiment qu’il est "sous-payé". Ainsi, son salaire devrait pratiquement être multiplié par trois en cas de prolongation et approcher les 24 millions d’euros, ce qui ferait de lui l’un des joueurs les mieux payés du groupe de Tuchel. Pour le moment, les deux parties ont décidé de suspendre les négociations durant la saison. Mais le Bayern espère le convaincre de rester très longtemps. Ce qui coûtera donc très cher.

Cependant, rien n’est encore acté. D’autant que le joueur s’intéresse à la situation de ses amis Alphonso Davies et Leroy Sané. Leur présence peut jouer un rôle pour Musiala, qui veut d’ailleurs jouer dans une équipe ultra compétitive et remporter la Champions League. Munich peut lui offrir cette possibilité. Pour le moment, l’Allemand de 20 ans prend le temps de la réflexion. Mais nul doute que la belle aventure que vit son ami Jude Bellingham au Real Madrid peut lui donner des idées voire des envies d’ailleurs. Le club entraîné par Thomas Tuchel va devoir être très convaincant, d’autant que trois géants européens n’attendent qu’un oui de Jamal Musiala pour se lancer.