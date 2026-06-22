Pourquoi Manchester City a payé 20 M€ à Chelsea pour recruter Enzo Maresca… qui n’est plus sous contrat

Après dix ans de succès, Pep Guardiola a décidé de quitter Manchester City. Un gros chapitre pas simple à refermer pour les Skyblues. Pourtant, un nom s’est très vite dégagé pour la succession de l’Espagnol : Enzo Maresca. Coach de Chelsea de juillet 2024 à janvier 2026, l’Italien de 46 ans a évolué sous les ordres de Guardiola puisqu’il a été son adjoint entre 2022 et 2023. Maresca, un choix rapide et validé, mais l’Italien n’a toujours pas été officiellement intronisé par City. Ce qui peut paraître étranger à première vue, puisque Maresca a démissionné de Chelsea le 2 janvier dernier.

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« Chelsea Football Club et son entraîneur principal, Enzo Maresca, se sont séparés. Durant son passage, Enzo a mené l’équipe à la victoire en Ligue Conférence de l’UEFA et en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Ces succès resteront gravés dans l’histoire récente du Club, et nous le remercions pour sa contribution. Alors que des objectifs clés restent à atteindre dans quatre compétitions, dont la qualification pour la Ligue des Champions, Enzo et le club estiment qu’un changement offre à l’équipe les meilleures chances de remettre la saison sur les rails. Nous souhaitons à Enzo le meilleur pour l’avenir », indiquaient les Blues.

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Le divorce entre Maresca et Chelsea s’est mal passé

Libre de tout contrat, Enzo Maresca va donc enfin pouvoir s’engager en faveur de City pour les trois prochaines années, mais en échange d’un chèque de 20 M€, selon Sky Italia ! Une somme astronomique. Pourquoi Manchester City a-t-il dû s’acquitter d’une telle somme pour enrôler un entraîneur libre de tout contrat ? Tout remonte au début de la saison 2025-2026. À ce moment-là, Maresca signifie à Chelsea que Manchester City et le Napoli sont très intéressés par ses services. À partir de là, la confiance s’est rompue entre le club londonien et le Transalpin. Un divorce qui conduira donc à la démission de Maresca.

Et si Manchester City doit sortir le chéquier, c’est tout simplement afin de régler ce problème à l’amiable. Chelsea a réclamé une indemnité à Manchester City, car les Blues assurent disposer de preuves indiquant que l’Italien a rompu son contrat avec le club londonien tout en ayant entamé des discussions avec des clubs rivaux de Premier League alors qu’il était encore leur entraîneur la saison dernière. Chelsea a également estimé que le départ de Maresca a déstabilisé une saison qui s’est mal terminée, à savoir une 10e place en Premier League et donc aucune Coupe d’Europe à jouer la saison prochaine.