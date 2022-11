Liga : le Betis chute lourdement à Valence

Après l'affiche opposant le Rayo et le Celta, la quatorzième journée de Liga se poursuivait, ce jeudi à 20 heures, avec une rencontre entre Valence, douzième du championnat espagnol, et le Real Betis, cinquième. Avec l'opportunité de grimper sur le podium, les hommes de Manuel Pellegrini comptaient bien se défaire des pensionnaires du Mestalla. Oui mais voilà, après une première période relativement équilibrée où les deux formations se neutralisaient, cette rencontre allait finalement basculer au retour des vestiaires.

Si Gonzalez écopait d'un second carton jaune et laissait ainsi ses coéquipiers à dix, Almeida envoyait, lui, un superbe coup franc dans la lucarne de Silva pour donner l'avantage aux locaux (1-0, 63e). En supériorité numérique, le club ché ajoutait même un second but, sur penalty, par l'intermédiaire de Guillamon (2-0, 81e) avant que Kluivert ne scelle la victoire des siens (3-0, 90+3e). Avec ce probant succès (3-0), Valence remonte au dixième rang. Le Betis est sixième.

