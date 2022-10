JT Foot Mercato : l'énorme valse des entraîneurs anime la Ligue 1

La suite après cette publicité

Sièges éjectables en Ligue 1

Pour être sûr de faire une saison complète, il ne faut pas être coach en Ligue 1 cette année. Ce matin, on vient d’apprendre que le Stade de Reims a mis à pied à titre conservatoire l'entraîneur Oscar Garcia. La direction champenoise justifie sa décision par les résultats sportifs, mais ses absences régulières pour problèmes personnels auraient également joué selon les informations de France Bleu Champagne-Ardenne. À Auxerre, Jean-Marc Furlan, a été démis de ses fonctions mardi midi. Dans un communiqué l’AJA précise que c’est son attitude déplacée dimanche Clermont qui les a convaincu. Puis bon dernier de Ligue 1, avec seulement six points pris en dix journées, le Stade Brestois a mis un terme au contrat de Michel Der Zakarian. Pour remonter légèrement plus loin, dimanche, Lyon a limogé Peter Bosz. Il a rapidement été remplacé par Laurent Blanc. Avec tous ces départs, la Ligue 1 bat un record. Selon Opta Jean, c'est la première fois que quatre coachs prennent la porte à l'aube d'une seule et même journée. Et ce n’est pas sûr que les trois bancs libres soient comblés d’ici ce week-end. D’après Ouest-France, trois noms figurent dans les petits papiers d’Auxerre : Patrice Garande, Sabri Lamouchi et Christophe Pélissier. Aucune info n’a encore filtré pour les remplaçants de Der Zakarian et d’Oscar Garcia.

CR7 adoube KB9

Cristiano Ronaldo compte bien rendre hommage à son ancien coéquipier qui est resté au Real Madrid. Le Portugais est bien loin de faire partie des favoris mais il va tout de même faire le déplacement pour voir Karim Benzema soulever son premier Ballon d’Or, le 5ème français récompensé de l’histoire. Un très beau geste d’amitié. À noter que Kylian Mbappé, lui, pourrait ne pas se rendre à la cérémonie. Car d’après Le Parisien, la perspective de participer à une soirée où il ne serait même pas invité sur la photo du Top 5 ne réjouit pas spécialement le Français. Du coup, ça n’a rien à voir avec Benzema, leur relation n’est pas remise en cause. L’attaquant parisien serait juste déçu de ne pas faire partie du haut du classement, lui qui avait confié à France Football il y a plusieurs semaines qu’il se voyait bien faire partie du podium.

João Félix dans la tourmente

João Félix est au bout du rouleau, remplacé systématiquement à chaque rencontre, il a perdu petit à petit sa place dans le onze de Diego Simeone. Cette situation met le Portugais très en colère. Par exemple, hier soir, il a pété un plomb lorsqu'il a appris qu'il n'entrerait pas en jeu contre Bruges en Ligue des Champions. Le joueur de 22 ans a jeté au sol sa chasuble d'entraînement. Et ce comportement commence à taper sur le système du vestiaire madrilène. Tout ça fait que, d’après La Cadena COPE, João Félix envisage très sérieusement de partir au mois de janvier. Il sent que El Cholo va continuer sur le banc et que sa situation personnelle n'évoluera pas.