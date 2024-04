Le PSG a recalé une star de Premier League !

Depuis le rachat du PSG par QSI, le club de la capitale anime régulièrement le marché des transferts. Il faut dire que Paris a toujours voulu frapper fort en recrutant des stars. Et chaque année, le PSG est associé aux plus grandes stars du monde. Depuis quelques saisons, c’est notamment le cas avec un joueur en particulier : Marcus Rashford. La star anglaise est régulièrement envoyée à Paris lorsqu’il brille ou lorsqu’il est moins bien.

Cette saison, on peut dire que l’international anglais est loin de son meilleur niveau. Alors qu’il s’était imposé comme l’homme fort de l’attaque mancunienne ces dernières années, il a de grosses difficultés cette saison et a complètement perdu sa place avec Erik ten Hag. Outre plusieurs problèmes de comportement, il enchaîne les mauvaises performances et les statistiques le prouvent. Il a inscrit 8 buts et 5 passes décisives en 40 matches cette saison et a même perdu sa place en sélection. Preuve de sa chute depuis plusieurs mois, il pourrait même manquer l’Euro avec l’Angleterre après 4 compétitions internationales disputées de suite.

Le PSG n’est pas intéressé par Marcus Rashford

Et alors que son avenir à Manchester United est plus qu’incertain, la presse anglaise commençait à l’envoyer ailleurs. Dans ce sens, le nom du PSG était encore revenu sur la table il y a quelques semaines surtout avec le départ en fin de saison de Kylian Mbappé. Mais visiblement, Paris a clairement signifié au joueur qu’il n’était pas intéressé du tout et cela devrait chambouler l’avenir de Rashford. « Le PSG n’a jamais été intéressé par la signature de Marcus. Et compte tenu de ses difficultés sur et en dehors du terrain cette saison, ils n’y ont prêté aucune attention. Il ne rejoindra pas le PSG», a déclaré une source proche du dossier à The Sun. Selon le média anglais, l’entourage du joueur se serait servi du PSG pour négocier la prolongation de Marcus Rashford la saison dernière.

Il avait signé un nouveau contrat jusqu’en 2028 avec une revalorisation salariale. Depuis, le PSG semblait être la seule porte de sortie crédible, surtout pour le joueur qui avait montré une forme de lassitude en Angleterre. Mais visiblement, Luis Enrique n’est pas intéressé par le profil du joueur et ce dossier n’ira pas plus loin que de simples rumeurs. Et finalement, The Sun annonce même que cela pourrait pousser Marcus Rashford à rester cet été chez les Red Devils pour se relancer puisqu’aucun club ne sera en mesure de s’aligner dans ce dossier. La décision du PSG va donc devoir forcer l’attaquant de 26 ans à se réveiller dans son club formateur…