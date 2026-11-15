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UEFA Nations League

Équipe de France : la réponse de Zidane sur l’Espagne

Par Max Franco Sanchez
1 min.

Les Bleus sont qualifiés en quarts de finale de la Ligue des Nations. Suite à leur victoire 2-1 face à la Turquie, les troupes de Zinédine Zidane vont affronter un deuxième de groupe. Elles pourraient donc retrouver l’Espagne, qui a terminé derrière l’Angleterre, mais aussi, le Danemark, la Grèce ou l’Allemagne, entre autres, en fonction des résultats des rencontres de lundi soir.

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Interrogé sur de possibles retrouvailles avec l’Espagne, pays qu’il connaît très bien et où il habite toujours, Zinédine Zidane n’a pas vraiment voulu se mouiller. « On verra l’équipe qu’on affrontera. On va se reposer et on y pensera plus tard. On verra en mars », a ainsi répliqué le sélectionneur. Rendez-vous vendredi pour le tirage au sort.

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