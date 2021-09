Le FC Barcelone récupère Luuk de Jong

Décidément, le fil invisible qui relie le club du FC Barcelone aux Pays-Bas à travers les époques est inébranlable. De Johan Cruyff en 1973, jusqu’à l’ancien attaquant de l’OL Memphis Depay cet été, en passant par Neeskens, Ronald Koeman (comme joueur et désormais entraîneur), Patrick Kluivert ou encore Overmars. La liste est longue.

Et ce mardi 31 août, à quelque encablures de la fermeture du mercato estival 2021/2022, un nouveau Néerlandais vient de poser ses valises en Catalogne, sous la forme d'un prêt. Il s'agit de Luuk de Jong, le buteur au grand gabarit du rival sévillan. Pas utilisé par Julen Lopetegui depuis le lancement de la saison, de Jong II (après Frenkie) rebondit finalement à Barcelone, où il retrouve un coach qui le connait bien pour l'avoir côtoyé en sélection.

De l'expérience et un profil de pur 9

Débarqué du PSV Eindhoven en 2019 pour la somme de 12,5 M€ et après avoir évolué en Eredivisie, en Bundesliga et en Premier League, Luuk de Jong (31 ans) a depuis marqué 19 buts et délivré 5 passes décisives en 94 apparitions avec le maillot du Séville FC. Il a aussi remporté la Ligue Europa en 2019/2020, en plantant un doublé en finale face à l'Inter Milan au RheinEnergieStadion de Cologne. Il s'agit donc d'un renfort d'expérience pour le Barça, dans un rôle d'attaquant de surface et alors qu'Antoine Griezmann va retourner à l'Atlético de Madrid.

« Le FC Barcelone et le FC Séville ont trouvé un accord concernant le prêt de Luuk de Jong jusqu'au 30 juin 2022. Le Club blaugrana prendra le salaire du joueur à sa charge et possède une option d'achat. Luuk de Jong (31 ans) arrive au Barça après avoir joué 69 matches de Liga avec le FC Séville lors des saisons 2019/20 et 2020/21. Il a inscrit 10 buts et délivré 2 passes décisives », a ainsi indiqué le club catalan. En espérant pour lui qu'il ait la même réussite que ses glorieux aînés chez les Blaugranas.